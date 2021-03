मरता क्या ना करता: पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते किए बहाल, चीनी और कॉटन खरीदी को दी मंजूरी

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: बहुत पुरानी कहावत है, मरता क्या ना करता। और ये कहावत पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ व्यापार बहाल करने का फैसला ले लिया है। इमरान खान सरकार कैबिनेट की इकोनॉमिक कॉर्डिनेशन कमेटी ने भारत के साथ व्यापार सेवा फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और पाकिस्तान में चीनी के दामों में कमी आ सकेगी।

#BreakingNews #Pakistani Cabinet Economic Coordination Committee approves resumption of #IndoPakTrade . #Pakistan will import cotton from India till June 30,2021. Approval for sugar imports is also expected soon. https://t.co/nc8C9yIj1W

After India killed Art 370, we said it didn’t matter since we hadn’t accepted it in the first place. Then we protested & banned all trade & contacts until it was restored. Now we are ready to “normalise” without restoration of Article 370! Great Foreign Policy Strategy!