अमेरिका में अत्यंत खतरनाक हुआ आइडा तूफान, महाविनाश का अनुमान, सैटेलाइट से दिखा रौद्र रूप

वॉशिंगटन, अगस्त 29: इस साल अमेरिका प्राकृतिक आपदाओं से भारी त्रस्त नजर आ रहा है। दो महीने पहले भीषण गर्मी और लू की वजह से अमेरिका में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, तो अब अमेरिका के ऊपर ऐसा तूफान आ रहा है, जो लेवल-4 का है। तुफान के लेवल-4 स्तर के होने का मतलब उसका महाविनाशकारी होना है। यानि ये तूफान अमेरिका में भयानक तबाही मचा सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को आपातकाली स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तूफान मैक्सिको की खाड़ी से उठ रहा है, जो आज शाम तक अमेरिका से टकराएगा।

Hurricane #Ida is officially a dangerous Category 4 Hurricane. Maximum sustained winds are at 140 mph. Be aware of life threatening storm surge, potentially catastrophic wind damage, and flooding rainfall. Keep it tuned to The Weather Channel for the latest. pic.twitter.com/t36R47rw2X

Hurricane Ida has become extremely dangerous and may hit the US by this evening. The severe form of the storm has been seen in satellite photos.