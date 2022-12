चीन में कोरोना से होने वाली मौतों को कैसे छिपाया जाता है? असली आंकड़े देखकर डर जाएंगे

महामारी शुरू होने के बाद से लगभग तीन सालों में COVID से होने वाली मौतों की गिनती के तरीके अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। फिर भी चीन ने अलग स्तर की धांधली की है।

China Corona Death: चीन में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों को लेकर पूरी दुनिया में कनफ्यूजन है और चीन चूंकी कम्युनिस्ट शासकों द्वारा शासित देश है, लिहाजा चीन से जो भी जानकाी आती है, उसकी विश्वसनीयता पर लगातार शक बना रहता है। विदेशी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, कि COVID-19 की वजह से चीन में जो मौतें हो रही हैं, चीन उसे काफी कम करके बता रहा है, और चीन मौतों के आंकड़ों में धांधलीबाजी करते हुए अपने देश में कोरोना वायरस की भयावहता को काफी कम करके पेश करने की कोशिश में है, लेकिन चीन की ये कोशिश उसके लोगों को और भी ज्यादा मौत के मुंह में धकेल रही है।

अस्पतालों में खून खत्म, बेड फुल, दवा की किल्लत, शवों से भरे मुर्दाघर... चीन को लेकर परेशान WHO

