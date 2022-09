इंग्लैंड में हिंदू-मुस्लिम नेताओं ने की सद्भावना अपील, कहा, 'चरमपंथी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं'

International

लंदन, 21 सितंबर : ब्रिटेन के लीसेस्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को दुबई में मैच के मद्देनजर स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच अशांति फैल गई थी। इस दौरान दोनों समूहों के बीच झड़प होने की खबर भी मिली थी। दूसरी तरफ मंगलवार को 200 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इंग्लैंड में स्थित वेस्ट मिडलैंड्स के स्मेथविक में हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। इस दौरान वे लोग मंदिर के अंदर घुसने की भी कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर दोनों समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव को खत्म करने के लिए ब्रिटेन के हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त बयान सामने आया है। ( Hindus and Muslims of Leicester UK joint statement)

“We are from one family. We settled here in this city together, we fought the racists together, we built it up together. The recent violence is not who we are as a city.” Joint statement on Hindu / Muslim tensions in Leicester pic.twitter.com/PPZLkusMeX

