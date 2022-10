UN रिपोर्ट में सदी की सबसे बड़ी चेतावनी, प्रचंड गर्मी से मचेगी तबाही, जीवन का होगा भारी नुकसान

International

oi-Abhijat Shekhar

Climate change heatwaves: संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की एक नई रिपोर्ट ने सदी की सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है, कि अगले 10 सालों के अंदर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में हीटवेव इतनी चरम हो जाएगी, कि वहां मानव जीवन अस्थिर हो जाएगा। एक्सट्रीम हीट: प्रिपेरिंग फॉर द हीटवेव्स ऑफ द फ्यूचर, संयुक्त प्रकाशन ने सोमवार को कहा है कि, साल 2010 से 2019 के बीच में पूरी दुनिया में 38 हीटवेभ्स आए हैं, जिनमें 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कि मौत का ये आंकड़ा वास्तविक आंकड़े से काफी कम हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, कि भविष्य काफी खतरनाक होने वाला है। वहीं, इस साल भी जितनी गर्मी पड़ी है, उसने आने वाले भविष्य की एक खौफनाक तस्वीर दिखा ही दी है।

नासा के सफल मिशन ने दी एक और टेंशन, अंतरिक्ष में 10000 KM तक फैला 'पूंछ' जैसा मलबा

English summary

The United Nations has said in its report that within a decade, a large number of lives will be lost due to heatwave.