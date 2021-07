मेक्सिको की खाड़ी में अथाह पानी के बीच फूटा ज्वाला, 'आग की आंख' से फैली दहशत, देखें महावायरल वीडियो

International

oi-Abhijat Shekhar

मैक्सिको, जुलाई 03: लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको की खाड़ी में उस वक्त दहशत फैल गई, जब लोगों ने समुद्र के अथाह पानी में आग की बड़ी बड़ी लपटों को उठते हुए देखा। आग की ये लपटें किसी दहकती आंख के समान दिखाई दे रही थी और काफी भयावह लग रही थी। पानी की लहरों के बीच उठती आग की लपटें देखने में प्रलय का छोटा नजारा दिखा रही थीं।

An underwater pipeline leak sparked a blaze in the Gulf of Mexico. A Mexican oil company says the fire originated from a gas leak in a submarine pipeline early Friday morning. #GulfOfMexicoFire pic.twitter.com/JDprGxrtwE

तबाही का खतरा: अंटार्कटिका से आई डरावनी रिपोर्ट, रिकॉर्ड किया गया अब तक का अधिकतम तापमान

English summary

Panic spread after a fire broke out in an oil pipeline in the Gulf of Mexico. It was as if the eye of fire had become in the sea.