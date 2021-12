भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर, ग्रीक की पार्टी ने देश से 'भगाया'

International

oi-Abhijat Shekhar

एथेंस, दिसंबर 14: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हों या राष्ट्रपति आरिफ अल्वी या फिर पाकिस्तान संसद के स्पीकर हों, या पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्री या सांसद...उनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत को कोसना रहता है। पाकिस्तानी नेता चाहे देश के अंदर रहें, या फिर देश के बाहर जाएं, भारत के खिलाफ जहर उगलना उनका सबसे बड़ा काम रहता है और ग्रीक में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर यही कर रहे, लेकिन जब ग्रीक के अंदर उनके जहर बुझे फन को 'कुचल' दिया गया।

अमेरिका के सामने अकड़ पड़ी ढीली, दया की भीख मांग रहे तालिबानी नेता, क्या शुरू हो गये बुरे दिन?

English summary

Greek political parties have expressed deep objection to the anti-India statement of the Deputy Speaker of Pakistan National Assembly in Greece and demanded his expulsion from the country.