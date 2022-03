रूस को भड़काने की कोशिश? अब जॉर्जिया, मोल्दोवा ने उठाया ये कदम, पुतिन अब इन देशों पर करेंगे हमला?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को/नई दिल्ली, मार्च 04: यूक्रेन पर रूसी हमले की सबसे बड़ी वजह उसका यूरोपीय देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश और नाटो में शामिल होने की ख्वाहिश थी और रूस को यूक्रेनी सरकार के इस फैसले से सख्त ऐतराज था और इसीलिए कई सालों तक चेतावनी देने और समझाने के बाद भी जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन की एक नहीं सुनी, तो फिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया, लेकिन अब यही गलती जॉर्जिया और मोल्दोवा भी करने जा रहे हैं, जो पहले से ही रूस की हिट-लिस्ट में शामिल हैं।

यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा दावा, भारत ने रद्द किया रूस के साथ सैन्य सौदा, बाइडेन लेंगे बड़ा फैसला

English summary

Amidst the Ukraine crisis, Georgia and Moldova have applied to join the European Union, after which Russia is set to flare up.