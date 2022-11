Fish variety:वैज्ञानिकों को मिली ऐसी मछली जो अपने ही बच्चों को खा लेती है, कारण अजीब है

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मछलियों की अनगिनत प्रजातियां हैं। लेकिन, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मछली खोजी है, जो अपने ही बच्चों को खा लेती है। बड़ी बात ये है कि जब वह ऐसा करती हैं तो काफी तनाव में होती हैं। वह कई बार दूसरा सामान्य खाना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। cichlid fish नाम की यह मछली पैदा होते ही अपने बच्चों को मुंह में रख लेती है और दो हफ्तों तक इसी तरह घूमती-फिरती रहती है। यह सब वह अपने बच्चों की दूसरे शिकारियों से हिफाजत के लिए करती हैं। लेकिन, खुद से ही उनकी रक्षा नहीं कर पातीं।

English summary

Scientists have come to know in research that fish named cichlid eat about half of their children themselves. They holds the baby in her mouth for two weeks to protect her from predators