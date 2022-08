फिनलैंड की पीएम सना मरीन का ड्रग्स रिपोर्ट निगेटिव, पार्टी में डांस वीडियो वायरल होने पर मचा था बवाल

International

oi-Artesh Kumar

हेल्सिंकी, 23 अगस्त : फिनलैंड की प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं। इससे जुड़ा एक वीडिया वायरल हुआ जिसके बाद पीएम सना पर यह सवाल उठने लगे कि क्या पार्टी में अवैध पदार्थ का सेवन भी किया गया था। इसके बाद वे लगातार आलोचना का सामना कर रही थीं। इसके बाद उन्होंने ड्रग टेस्ट कराया, जिसमें वह निगेटिव पाई गईं।बता दें कि, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का एक हाउस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाते नजर आई थीं। इसके बाद से पार्टी में ड्रग्स सेवन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे।

English summary

The house party video that circulated on social media, raised questions about whether illegal substances were involved, following which Marin's urine sample was tested for the presence of various drugs such as cocaine, amphetamines, cannabis, and opioids, Iida Vallin, a special adviser to the prime minister, said on Monday, reported Al Jazeera.