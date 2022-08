डोनाल्ड ट्रंप के घर में मिले गोपनीय दस्तावेजों के 14 बक्से, अखबारों और पत्रिकाओं के साथ कर दिया था मिक्स

International

Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अगस्त 27: अमेरिका के विवादित पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अपने राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस से गोपनीय दस्तावेजों के 15 बक्से लेकर भागने का आरोप लगा है और इसीलिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निवास स्थान मार-ए-लागा पर छापेमारी की थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने छापे में मिले सामानों का खुलासा कर दिया है और कहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस ने 15 बक्से गोपनीय दस्तावेज लेकर चले गये थे। डोनाल्ड ट्रंप के आवास पर 8 अगस्त को एफबीआई ने छापेमारी की थी, जिसके बाद अब छापेमारी में क्या सामान मिले हैं, उसका खुलासा किया गया है।

English summary

The FBI has said in an affidavit that 14 boxes full of confidential documents were found in a raid at Donald Trump's residence.