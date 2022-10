Elon Musk Twitter: 75% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है Twitter, Elon Musk के आदेश के बाद हड़कंप

International

oi-Artesh Kumar

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स कंपनी (Spacex के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) फिर से Twitter डील को लेकर मीडिया की सुर्खियों में हैं। वहीं जब से ट्विटर और एलन मस्क के बीच सौदेबाजी शुरू हुई है, तब से सोशल मीडिया कंपनी के बारे में अब तक कई सारी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। अब खबर है कि एलन मस्क ने इस सौदे को लेकर अपने संभावित निवेशकों से कहा है कि उन्होंने ट्विटर के 75 प्रतिशत यानी 7500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना तैयार की है। इसको लेकर कंपनी के कर्मचारियों के मन में डर समा गया है। हालांकि, ट्विटर के अधिकारियों ने किसी भी छंटनी से इनकार किया है, जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने गुरुवार को कर्मचारियों से कहा कि ट्विटर डील के समापन तक इस तरह के सार्वजनिक अफवाहों का बाजार गर्म रहने वाला है।

English summary

Twitter employees took to the social media site they fear they will be laid off from Thursday night after documents emerged showing that Elon Musk plans to cut the workforce by 75 percent.