कैसा था नोबेल विजेता पॉल मिल्ग्रोम का रिएक्शन, जब उन्हें पुरस्कार का पता चला, डोरबेल कैमरे में कैद हुआ वीडियो

नई दिल्ली: अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार-2020 पॉल आर मिल्ग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। (Nobel Prize Paul Milgrom Robert Wilson) पॉल मिल्ग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए दिया गया है। इसी बीच पॉल आर मिल्ग्रोम को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो डोरबेल कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो रात के लगभग दो बजे का है, जब पहली बार पॉल आर मिल्ग्रोम के साथी रॉबर्ट बी विल्सन ने उन्हें बताया कि उन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है।

Paul R. Milgrom और Robert B. Wilson को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल | वनइंडिया हिंदी

रिपोर्ट के मुताबिक नोबेल पुरस्कार समिति का पॉल मिल्ग्रोम से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए पॉल मिल्ग्रोम को इस बात की खबर नहीं थी कि उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। इसलिए पॉल मिल्ग्रोम के साथी विजेता और पड़ोसी रॉबर्ट बी विल्सन उनके घर रात के 2 बजे पहुंचे, जब घर में पॉल मिल्ग्रोम और उनकी पत्नी सो रहे थे। पॉल मिल्ग्रोम का फोन साइलेंट मोड में था, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट विल्सन का फोन पिक नहीं किया था।

रात को दो बजे रॉबर्ट विल्सन पॉल मिल्ग्रोम के दरवाजे की डोरबेल बजाई, तो पॉल मिल्ग्रोम की पत्नी स्टॉकहोम ने डोबरबेल कैमरा ऑन कर दिया। दरवाजा खुलते ही रॉबर्ट विल्सन ने पॉल को इसकी सूचना दी। उस वक्त पॉल मिल्ग्रोम ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। इसी डोरबेल कैमरे का वीडियो वायरल हो रहा है।

When Robert Wilson rang Paul Milgrom's doorbell at 2:15 this morning, Milgrom's wife, who's in Stockholm, received a security-camera notification on her phone. She got to watch live as Wilson told Milgrom he'd won the #NobelPrize.