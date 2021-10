मौत के बाद माराडोना की जिंदगी को लेकर उठा तूफान, लड़की के 'साथ' वाला वीडियो लीक, सनसनीखेज आरोप

International

oi-Abhijat Shekhar

ब्यूनस आयर्स, अक्टूबर 13: फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले डिएगो माराडोना की मौत के कई सालों के बाद अब उनकी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। माराडोना की जिंदगी से जुड़ा 21 साल पुराना एक वीडियो पर 'लीक' किया गया है, जिसमें वो एक 16 साल की लड़की के साथ होटल के कमरे में दिख रहे हैं और लड़की उनके साथ काफी असहज महसूस कर रही है। लड़की ने माराडोना पर अगवा करने, होटल के कमरे में बंद करने और ड्रग्स देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद माराडोना की जिंदगी को लेकर भारी विवाद शुरू हो गया है।

English summary

There has been a sensational revelation about the life of legendary footballer Maradona. A woman has made shocking revelations about her relationship with Maradona.