हजारों लोगों के सामने 'धर्म संकट', 16 वर्षों तक गलत मंत्र पढ़कर ईसाई बनाता रहा एक पादरी, जानिए अब क्या होगा

oi-Anjan Kumar Chaudhary

फीनिक्स, 18 फरवरी: अमेरिका के एरीजोना प्रांत में हजारों लोगों के सामने यह संकट आ गया है कि उन्होंने जो ईसाई धर्म की दीक्षा ली है, वह मान्य है या नहीं। क्योंकि, यह गलती कुछ दिनों में नहीं हुई है, बल्कि कम से कम 16 साल या उससे भी कहीं ज्यादा से होती आ रही है कि उन्हें गलत मंत्र पढ़ाकर दीक्षा दी गई है। इस गलत मंत्र को अब वेटिकन भी अमान्य कर चुका है। अब कैथिलोक ईसाई बने रहने के लिए ऐसे लोगों के सामने एक ही विकल्प है कि वह फिर से बैप्टाइज्ड हों। लेकिन, संकट ये है कि इतने साल से हो रही गलती की जानकारी कैसे मिले और ऐसे लोगों को खोजा कैसे जाए।

English summary

In the US city of Phoenix, a pastor used the wrong word to get thousands of people baptized in 16 years