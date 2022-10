शी जिनपिंग की ताजपोशी से पहले चीन में फिर कोरोना का कहर, कांग्रेस की बैठक से पहले मचा हाहाकार

International

oi-Artesh Kumar

चीन में 16 -18 अक्टूबर को 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस (20th Party Congress) का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फिर से ताजपोशी भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले खबर है कि देश में ओमिक्रोन (Omicron) सब वेरिएंट BF.7 और BA.5.1.7 ने दस्तक (COVID 19 surges in china) दे दी है। बताया जा रहा है कि यह सब वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है और यह बड़ी तेजी से लोगों के बीच फैलता है।

English summary

BF.7 subvariant spread to more Chinese provinces on Monday. The highly infectious virus was firstly detected in northwest China. On the other hand, the subvariant BA.5.1.7 was detected in the Chinese mainland for the first time, said Li Shujian, deputy director of the local disease prevention and control centre, reported Global Times.