रेड अलर्ट: बहुत बड़े संकट में फंसा अमेरिका, खतरे में कई राज्यों की आबादी

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 11: दुनिया में अगर प्रदूषण फैलाने की शुरूआत अगर किसी ने की, तो वो अमेरिका और ब्रिटेन है, भले ही आज विकसित हो चुके ये देश ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर भारत जैसे देशों के सिर पर ठीकरा क्यों ना फोड़ने लगे। लेकिन, अमेरिका एक बहुत बड़े संकट में फंस गया है और उसके कई राज्यों की आबादी भीषण रूप से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अमेरिका पर आए इस बहुत बड़े संकट की वजह है कोलोराडो नदी पर बने मीड झील में पानी का स्तर ऐतिहासिक तौर पर नीचे आना और सूखने के कगार पर पहुंच जाना। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका बहुत बड़े पानी संकट में फंस गया है और वो इस संकट से कैसे बाहर निकले, इसका कोई रास्ता उसे नहीं सूझ रहा है।

America is going to be caught in the biggest crisis of the century. The Colorado River, which quenched the thirst of 40 million people, has reached the verge of drying up.