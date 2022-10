CICA Summit: 21वीं सदी एशिया की सदी! कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले, मिलकर काम करना होगा

International

oi-Artesh Kumar

कजाकिस्तान (Kazakhstan), छठे सीआईसीए शिखर सम्मेलन (CICA Summit) की मेजबानी कर रहा है। अस्ताना (Astana) में CICA की छठी शिखर बैठक में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायव (Kassym-Jomart Tokayev) ने कहा कि 21वीं सदी में एशिया का दबदबा होना तय है। उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात पर जो दिया कि, एशिया का भविष्य संस्कृतियों और परंपराओं के बीच संवाद को मजबूत करने की सामूहिक इच्छा पर निर्भर करता है।

English summary

Highlighting that Asia is on course to dominate the 21st century, Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev opened the sixth CICA summit in Astana on Thursday stressing the fact that the future of Asia depends on the collective will to strengthen dialogue among cultures and traditions.The forecast that the 21st century will be the century of Asia is now a reality. But the future of Asia itself depends on our collective willingness to strengthen dialogue among cultures, traditions and worldviews", he said at Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) summit in Astana.