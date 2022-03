क्या चीन ने विदेश मंत्री वांग यी के हाथों भारत को कोई मैसेज भेजा है? नई दिल्ली में बैठकें जारी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 25: हालांकि, भारत और चीन के बीच चलने वाली हाई लेवल बैठकों के जरिए कोई नाटकीय सफलता की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय पक्ष चीन के विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के नए प्रस्तावों को सुनना चाहेगा, जिसे दो साल पहले पूर्वी लद्दाख में पीएलए द्वारा एकतरफा आक्रमण के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली में हैं और भारतीय एनएसए अजित डोवाल और भारतीय विदेश मंत्री से बैठकें कर रहे हैं।

English summary

Foreign Minister of China is currently on a visit to India, but the question is, what message has he brought from Beijing.