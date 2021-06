चीन कर रहा है 'अविश्वसनीय' स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम, कामयाब हुआ तो बन जाएगा अजेय!

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 05: चीन ने पिछले महीने दावा किया था कि उसने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म कर दिया है और वो बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़कर निकल जाएगा। चीन का मंगल मिशन कामयाब हो चुका है, लेकिन मंगल ग्रह के साथ दिक्कत की बात ये होती है कि वहां जाने में किसी रॉकेट को महीनों का वक्त लगता है। अमूमन अभी धरती पर जो टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक किसी स्पेस मिशन को मंगल पर पहुंचने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, लेकिन चीन एक ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो अगर कामयाब होता है तो वो सिर्फ सवा महीने में मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर वो कामयाब होता है तो मंगल पर जाने में उसे सिर्फ 39 दिन लगेंगे।

चीन ने तैयार की 'डेंजरस' टेक्नोलॉजी, अमेरिका-यूरोप को छोड़ेगा 30 साल पीछे, एक घंटे में पृथ्वी के तीन चक्कर

English summary

China is working on such a technology, which if successful, it will be impossible to defeat it in space.