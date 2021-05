ऑक्सीजन को लेकर चीन ने दिया भारत को बहुत बड़ा धोखा, क्या फंस गया इंडिया ?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/नई दिल्ली, मई 14: भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से परेशान है। खासकर ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। लेकिन, चीन ने इस बीच भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। भारत में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की जिंदगी को छीनना शुरू किया, ठीक वैसे ही चीन ने कई बार भारत को मदद करने की बात कही, लेकिन चीन ने इस मदद की जगह भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आई है कि चीन जो ऑक्सीजन की सप्लाई भारत कर रहा है, वो बेहद घटिया क्वालिटी के हैं और ना सिर्फ सामान घटिया क्वालिटी के हैं, बल्कि चीन ने उन सामानों की कीमत भी बढ़ा दी है। जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है।

English summary

China is giving a huge cheat to India struggling with oxygen crisis and this deception can prove to be life-threatening for the Indian people.