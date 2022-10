चीन में आज से राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू, जानिए 20वें कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस अधिवेशन में क्या होगा

International

China's 20th Communist Party Congress: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीति कैलेंडर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और आज से चीन कम्युनिस्ट पार्टी के देश भर में फैले करीब 2300 प्रतिनिधि, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना के शीर्ष नेतृत्व को नियुक्त करने, इसके संविधान में संशोधन करने और अगले पांच सालों के लिए देश के नीति निर्देशों को मंजूरी देने के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस के लिए एकत्रित होंगे। इस बैठक के दौरान देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और शी जिनपिंग का तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ऐसे में आईये जानते हैं, कि आखिर चीन कन्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक में क्या-क्या होने वाला है।

