चीन ने दलाई लामा को धमकाया, बोला-सिर्फ उनके भविष्य पर चर्चा होगी

नई दिल्ली, 10 नवंबर: चीन ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को धमकाते हुए कहा है कि उनके साथ किसी तरह की बात होगी तो वह खुद उनके भविष्य के बारे में होगी और किसी भी चीज पर नहीं है। चीन ने दलाई लामा पर चीन के विभाजन और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उनसे इसे बंद करने को कहा है। दरअसल, चीन की यह प्रतिक्रिया दलाई लामा के एक बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी चीन के राष्ट्रपति से मिलने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन वह बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए बचपन के मित्रों से जरूर मिलना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह भारत में शांतिपूर्वक रहना पसंद करते हैं। चीन को उनका यही बयान नागवार गुजरा है और उन्होंने उन्हें धमकाने की कोशिश की है।

English summary

China told Tibetan spiritual leader the Dalai Lama that the discussion would be only on his future, not Tibet. China's government wants to select with a mask of its choice as the new Dalai Lama