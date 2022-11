चीन में ठंड के बढ़ते ही कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को लगेगा बड़ा झटका!

International

oi-Artesh Kumar

चीन (China) में सर्दी आते ही कोरोना वायरस (Covid-19) ने कहर मचाना फिर से शुरू कर दिया है। जानकार बताते हैं कि, महमारी शुरू होने के बाद देश में दैनिक कोविड मामले उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन के साथ-साथ कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कोरोना चीन के लिए यह बड़ी समस्या का विषय बनता जा रहा है। वह इसलिए कड़े प्रतिबंधों के तहत लॉकडाउन लगाने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि, चीन जीरो कोविड पॉलिसी की तहत काम करता है। इस वजह से वहां की जनता भी काफी परेशान है। यहां कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है।

English summary

China's daily Covid cases have climbed to the highest since the pandemic began, official data showed Thursday, despite the government persisting with a zero-tolerance approach involving gruelling lockdowns and travel restrictions.