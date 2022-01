इस देश में शैतानी बिल्लियां जला रही हैं लोगों के घर, 100 घरों को फूंका, सरकार ने जारी की चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

सियोल/दक्षिण कोरिया, जनवरी 01: दुनिया में आपने एक से बढ़कर एक शैतान आदमी और शैतान जानवर देखे होंगे, लेकिन अगर हम आपको कहें, कि दुनिया के एक कोने में ऐसी बिल्लियां मौजूद हैं, जो अपनी शैतानी के लिए कुख्यात हैं, तो आपको हैरानी होगी। दक्षिण कोरिया में बिल्लियों की वजह से सरकार को चेतावनी जारी करनी पड़ी है और आपको सुनकर हैरानी होगी, कि दक्षिण कोरिया की सरकार की तरफ से कहा गया है कि, देश में बिल्लियों ने 100 से ज्यादा घरों को फूंक डाला है। (सभी तस्वीर फाइल)

2022 में पृथ्वी पर होगा एलियंस से महायुद्ध, कायम होगा अंधेरा, टाइम ट्रेवलर्स के अजीब दावे से सनसनी

English summary

In South Korea, demonic cats have created a ruckus and in the past 3 years, cats have caused more than 100 houses to be set on fire.