'गैर-मुस्लिम दुश्मन हैं, हमारे बच्चे अच्छी तरह इसे जान लें', इमाम का जहरीला बयान, गिरफ्तारी कब?

कनाडा में रहने वाला शेख यूनुस कहत्रादा लगातार जहरीले बयान उगल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दुनिया भर के सेक्युलर भी उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Imam Younus Kathrada On Non-Muslims: ईसाइयों के बनाए देश में, ईसाइयों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और ईसाइयों के टुकड़े पर पलने वाले एक इमाम ने गैर मुस्लिमों के खिलाफ जमकर जहर उगला है। कनाडा में रहने वाले एक इमाम शेख यूनुस कहत्रादा ने गैर मस्लिमों के खिलाफ इतना जहर उगला है, कि उसे सुनने वाले अपना सिर पीट लें, लेकिन अभी तक किसी भी कथित सेक्युलर जमात से इस इमाम के खिलाफ आवाज नहीं उठी है।

"Oh Allah, annihilate all those who slandered Prophet Muhammad"

Canadian Imam Younus Kathrada prays anyone who slanders Muhammad is killed & slams the beheaded French teacher

Canadian Imam Younus Kathrada: Non-Muslims Are Our Enemies – Our Children Must Understand This; May Allah Annihilate the Heretics and the Atheists #Canada #Jews #Christians #Antisemitism pic.twitter.com/s29NoV2Sjf

पॉलिथीन में गैस भरते लोग, बल्ब और पंखों का प्रोडक्शन बंद... पाकिस्तान में आर्थिक संकट से त्राहिमाम

Maulana Tariq Jameel को आया Heart Attack, बेटे Yusuf Jameel ने की ये अपील | वनइंडिया हिंदी | *News

English summary

Sheikh Yunus Kahtrada, an imam from Canada, has said that non-Muslims are our enemies and our children should understand this.