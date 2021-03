ब्रिटेन संसद में गूंजेगी भारतीय किसानों की आवाज, किसान आंदोलन पर आज होगी बहस, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मुद्दा

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दोस्त और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही उन्हें सबसे बड़ा झटका देने जा रहा है। ब्रिटेन की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर बहस कराने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार द्वारा लाए गये तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली में पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर अब ब्रिटिश संसद में बहस की जाएगी।

ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन की गूंज

ब्रिटिश संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर बहस कराने की मांग काफी जोर-शोर से की जा रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट पेटीशन कमेटी के पास एक लाख से ज्यादा लोगों ने ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर बहस कराने को लेकर अपना सिग्नेचर भेजा था जिसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट पेटीशन कमेटी ने संसद के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर बहस कराने का फैसला लिया है। ब्रिटिश समय के मुताबिक 8 मार्च शाम साढ़े चार बजे किसान आंदोलन पर बहस किया जाएगा। इस बहस में भारत में प्रेस की आजादी पर भी बहस कराने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन और भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर एक लाख 6 हजार लोगों ने ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी थी। ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने भी ब्रिटिश संसद में बहस को लेकर सिग्नेचर किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Over 100,000 people have signed this petition to get it to the House of Commons. It shows the solidarity people feel in respect to the #FarmersProtests This is now a globally recognised issue and as such, on Monday, the eyes of the world will be on us with many watching online. pic.twitter.com/jlpuitxVBD