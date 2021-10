ब्रिटेन में ड्राइवरों की कमी से देश में हलकान, पेट्रोल पंप सूखे, दुकानों में नहीं हैं सामान, आपातकालीन स्थिति

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अक्टूबर 02: ब्रिटेन में पेट्रोल और गैस की किल्लत ने अब हालात के बेकाबू करने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते से ब्रिटेन में पेट्रोल पंप पूरी तरह से खाली हैं, लोगों को गाड़ियों में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब सरकार ने सेना उतारने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में सोमवार से गैस स्टेशनों और पेट्रोल पंप्स में गैस और पेट्रोल की सप्लाई सेना करने जा रही है।

English summary

The shortage of drivers in the UK has created a huge shortage. Petrol pumps are empty, there are no goods in the shops, due to which the army has been called now.