अंतरिक्ष से पृथ्वी के ऊपर नजर आई अजीबोगरीब चमकदार रोशनी, रहस्य जानकर वैज्ञानिक भी हुए हैरान

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 26 अगस्त। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्म पर पिछले महीने एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। अंतरिक्ष से ली गई इस फोटो में पृथ्वी के वायुमंडल में सफेद-नीले रंग की चमकदार रोशनी दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गए, उन्हें लगा यूरोप के ऊपर वायुमंडल में कोई खतरनाक विस्फोट हुआ है। हालांकि अब इस रोशनी के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है।

🌩A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a 🇩🇰-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq