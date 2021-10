अंतरिक्ष से कहीं भी परमाणु मिसाइल गिरा सकता है ड्रैगन, जानिए चीनी 'ब्रह्मास्त्र' से भारत पर कितना है खतरा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 17: चीन को लेकर आज पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाली खबर आई है और आज खुलासा हुआ है कि चीन ने महाविनाशक हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट अंतिरक्ष में किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि, चीन उस विध्वंसक हथियार को बनाने में कामयाबी हासिल करने की तरफ बढ़ निकला है, जिससे विश्व का संपूर्ण विनाश हो सकता है। चीन अपने इस नये हथियार से जब चाहेगा, उस वक्त अंतरिक्ष से उस देश को निशाना बना सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि, आखिर चीन के इस नये हथियार से भारत को कितना खतरा है और भारत को क्या सतर्क हो जाना चाहिए?

अंतरिक्ष में चीन ने किया महाविनाशक परमाणु मिसाइल की परीक्षण, डिफेंस सिस्टम होंगे बर्बाद, मचा कोहराम

English summary

China has tested a hypersonic missile in space. Know what effect it will have on the world and how it is a matter of great concern for India.