Bill-Melinda divorce: जानिए मेलिंडा ने क्यों लिया बिल गेट्स से तलाक? 10 महीने बाद सामने आया सच

न्यूयार्क, 04 मार्च। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा के तलाक ने पूरे विश्व को हैरान कर दिया था क्योंकि ये शादी पूरे 27 सालों बाद टूटी थी। दोनों पति-पत्नी जब अलग हुए तो हर कोई यही जानने को बेचैन था कि बिल और मेलिंडा अलग क्यों हुए क्योंकि दोनों कभी 'मेड फॉर इच अदर्स' कहलाते थे।

English summary

Know Why Melinda got divorced from Bill Gates? The truth came out after 10 months. Melinda French Gates on Thursday criticized her ex-husband Bill Gates for having met multiple times with Jeffrey Epstein.