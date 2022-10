जब Pakistan है दुनिया का सबसे खतरनाक देश, तो बाइडेन ने उसे क्यों दिए F-16 पैकेज?

International

oi-Abhijat Shekhar

Joe Biden on Pakistan: पिछले दो महीने में अमेरिका के साथ प्यार की पींगे पढ़ने वाले पाकिस्तान को आज उस वक्त करारा झटका लगा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश करार दे दिया। जो बाइडेन का बयान पाकिस्तान में बनाए गये परमाणु हथियारों को लेकर था और उनका मतलब इस बात को लेकर था, कि पाकिस्तान बिना सामंजस्य के परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। लेकिन, सवाल ये उठ रहे हैं, कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान को एफ-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 450 मिलियन डॉलर का पैकेज क्यों दे देते हैं।

English summary

Joe Biden has called Pakistan the 'most dangerous country', then why did the US give the F-16 package to Pakistan?