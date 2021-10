मैच से पहले अफगानिस्तानी फैंस का फूटा गुस्सा, कहा, पाकिस्तान को हराना विश्वकप जीतने जैसा होगा

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 29: टी-20 वर्ल्डकप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होने जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के फैंस ने अपने खिलाड़ियों से अपील की है, कि वो भले जी-जान से खेंलें, लेकिन पाकिस्तान को जरूर पटखनी दें, ये मौका उनके लिए विश्वकप जीतने जैसा होगा। अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस ताबिलान की वापसी के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं और उनमें पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है।

Beating Pakistan in the T20 cricket World Cup on Friday is equivalent to winning the World Cup for Afghanistan. Wishing all the best to team Afghanistan 🇦🇫 #AFGvPAK

'2 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा तालिबान का शासन, अफगानिस्तान में कई इलाकों में पकड़ पड़ी ढीली'

English summary

Afghanistan fans say that if their team defeats Pakistan in the T20 World Cup, then this opportunity will be like winning the World Cup for them.