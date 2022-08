पीएम शेख हसीना अगले महीने भारत का दौरा करेंगी, PM मोदी से करेंगी मुलाकात, आपसी हितों पर चर्चा संभव

International

oi-Artesh Kumar

ढाका, 20 अगस्त : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने भारत आ सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, हसीना 5 से 7 सितंबर को तीन दिवसयी भारत यात्रा पर आएंगी। शेख हसीना 5 से 7 सितंबर के बीच भारत में ही रहेंगी। वह जयपुर और अजमेर शरीफ की यात्रा करेंगी। हालांकि, इससे पहले उनके व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। राजनयिक सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि 5 से 7 सितंबर तक होने वाली अपनी तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान, हसीना बांग्लादेश आम चुनाव को लेकर भारत का समर्थन हासिल करने पर भी ध्यान देंगी।

English summary

When Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina visits India next month, the prime concern weighing on the minds of the leadership of both countries will be how to maintain stability in South Asia amid volatile conditions and political turmoil in Sri Lanka, Pakistan, and Afghanistan.