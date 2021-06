एक ही लड़के को दिल दे बैठीं जुड़वा बहनें, जानें कैसे लाइव शो ने करवा दी तीनों की सगाई

International

oi-Abhijat Shekhar

पर्थ, जून 15: प्यार और शादी के आपने अलग अलग और अजीब अजीब मामले देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने देखा होगा कि करीब करीब एक ही तरह की दिखना वाली दो बहने एक ही लड़के से शादी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ऐसा ही हुआ है जब दो बहनों ने एक ही लड़के से सगाई की है और अब बहुत जल्द तीनों एक साथ ही शादी करने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि लड़ने ने एक अमेरिकन रिएलिटी लाइव शो के दौरान जुड़वां बहनों को शादी के लिए प्रपोज किया था।

English summary

Twin sisters from Australia fell in love with the same boy. Know how the trio got engaged during a reality show.