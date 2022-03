भारत के साथ संबंधों को लेकर अमेरिका ने दिया बड़ा बयान, अब पहले जैसे नहीं रहे रिश्ते

International

oi-Ankur Singh

वॉशिंगटन, 23 मार्च। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के ऐलान के बाद से ही तमाम पश्चिमी देश रूस पर अलग-अलग तरह के आर्थिक प्रबंध लगा चुके हैं, तमाम कंपनियों ने रूस में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। युनाइटेड नेसंश में भी रूस को अलग-थलग करने की कोशिश जारी है। लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच भारत ने इस पूरे मुद्दे पर तटस्थ रुख अख्तियार कर रखा है। भारत के इस रूख से अमेरिका ने नाराजगी भी जाहिर की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत अब अलग-अलग मुद्दों पर पसंद का साथी है।

इसे भी पढ़ें- OIC में पाकिस्तान कश्मीर पर उगल रहा था जहर, सऊदी-UAE निवेश के लिए देख रहे थे जमीन, भड़के इमरान

English summary

America hits out at India says now they are partner of choice now for us.