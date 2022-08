जब 4 महीने के बाद हुआ सूरज का दर्शन, अंटार्कटिका जहां 'बेरहम सर्दी' में जीने के लिए होता है 'संघर्ष'

International

अंटार्कटिका, 23 अगस्त : अंटार्कटिका (Antarctica) का नाम सुनते ही शरीर में ठंड का एहसास होने लगता है। यहां की दुनिया कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। यही वजह है कि, इतनी ठंड के बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिक यहां शोध के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि,5 अगस्त को अंटार्कटिका में चार महीने के बाद सूरज निकलने की एक तस्वीर जारी की गई थी। इस तस्वीर को हैगसन ने क्लिक की थी। यहां सूर्य के उगते ही अंधेरा छंट गया,,सर्दी खत्म हो गई। सूर्य के निकलते ही कॉनकोर्डिया रिसर्च स्टेसन में 12 सदस्यों वाले क्रू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी हो भी क्यों नहीं, चार महीने की अंधेरी रात के बाद सवेरा जो हुआ है। सच में जिंदगी में उजाले का कितना महत्व है, यह आपको अंटार्कटिका जाकर ही पता लगेगा। (After four months of darkness, the sun is finally out over the frigid world of Antarctica)

After four months of darkness, the sun is finally out over the frigid world of Antarctica. The European Space Agency (ESA) announced the Sun's arrival as the 12-member crew of the Concordia research station woke up to a bright morning on the southern extreme of the world.