कर्ज तले दबे श्रीलंका से चीन ने बनाई दूरी! 'बेस्ट फ्रेंड' पाकिस्तान को किया मालामाल

oi-Artesh Kumar

चीन (China) ने पिछले सप्ताह अपने बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। इस्लामाबाद की नैया तो चीन समय-समय पर पार लगाता ही रहता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका (Sri Lanka) भी इन दिनों घोर आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें चीन के अगले फैसले पर टिकी हुई है, कि क्या वह कोलंबों को वित्तीय सहायता देगा? चीन कब तक श्रीलंका की मदद करने के लिए अपने पैर पीछे खींचता रहेगा।

English summary

Last week, Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe said, "Now, if we can move and come to an agreement by December, which means coming to an agreement by mid-November, and going up to the IMF Board in mid-December, we will gain a big advantage. However, I don't know whether we can do it, for the simple reason that in China the focus has started now after the party conference. However, we must aim to have it by January."