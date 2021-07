Afghanistan:तालिबान के चलते भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर संकट, जानिए कितने अरब डॉलर डूबने का है खतरा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 जुलाई: भारत और अफगानिस्तान के संबंध सदियों पुराने हैं। लेकिन, 90 के दशक में तालिबान की दखल ने कुछ वर्षों के लिए उसमें विराम ला दिया था। 9/11 के बाद जब अमेरिकी सेना वहां पहुंची और सुरक्षा के हालात बेहतर होने लगे तो भारत के साथ उसके संबंधों के बीते हुए दिन वापस लौटने शुरू हो गए। दोनों देशों के बीच राजनयिक नजदीकी तो आई ही, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भी भारत ने भरपूर मदद पहुंचाई। वहां नई संसद तक का निर्माण भारत ने करवाया है। लेकिन, आज एकबार फिर से अफगानिस्तान की शांति दांव पर लग चुकी है। अमेरिकी सेना के उलटे पांव भागने से तालिबान के हौसले बुलंद हैं। भारत को इसमें चौतरफा नुकसान है। ऊपर से आतंकवाद की चिंता अलग सता रही है।

English summary

India's investment of more than 3 billion dollar is in crisis due to the rise of Taliban in Afghanistan, India has been involved in 400 projects