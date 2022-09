किचन के नीचे मिला दुर्लभ सोने के सिक्कों का खजाना, पलक झपकते ही करोड़पति बना परिवार

International

नई दिल्ली, 2 सितंबर: आप अपने पुराने घर की मरम्मत करवा रहे हों और आपको सैकड़ों साल पुराना खजाना मिल जाए तो कैसा लगेगा। एक दंपति के साथ ऐसा ही हुआ है। वह काफी पुराने घर में बीते 10 साल से रह रहे थे। एक दिन घर को रेनोवेट करने की ठानी। किचन में पहुंचे, टाइल्स बदलने के लिए खुदाई शुरू की तो सोने के दुर्लभ सिक्कों का खजाना हाथ लग गया। जब कीमत का अंदाजा लगाना शुरू किया तो वह करोड़ों में पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कि जब ऊपर वाला किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है!

Rare gold coins more than 400 years old have been found from the kitchen of a couple in the UK, the value of which is estimated to be more than Rs 2 crore