29 मई को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा 'खतरा', 47,196 km प्रति घंटे की होगी रफ्तार

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 2 मई: इस महीने फिर से ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक घटना होने वाली है, जिसका पृथ्वी से सीधा कनेक्शन है। एक बहुत ही तेज रफ्तार क्षुद्रग्रह हमारे बहुत पास से गुजरने वाला है, जिसे वैज्ञानिकों ने संभावित तौर पर खतरनाक आकाशीय घटना की श्रेणी में रखा है। वैसे इंसान अब इस तरह के कुदरती आफतों से बचाव के तरीके खोजने पर भी काम कर रहा है और हो सकता है कि महज तीन साल के अंदर कुछ बड़ा चमात्कार देखने को मिल जाए। फिलहाल चीन इस तरह की तकनीक विकसित कर रहा है।

English summary

An asteroid will pass a potentially dangerous distance from Earth on May 29, it was first reported in 1989. This phenomenon can also be seen with binoculars