1984 आधुनिक भारतीय इतिहास के 'सबसे काले' वर्षों में शामिल, 38 साल बाद अमेरिकी संसद में क्यों उठी ये बात ?

वाशिंगटन, 2 अक्टूबर: 1984 के सिख-विरोधी दंगों के जिम्मेदार लोगों को अभी तक पूरी तरह से जवाबदेह नहीं ठहराए जाने का मुद्दा अमेरिकी संसद में भी गूंज उठा है। एक अमेरिकी सांसद ने तो यहां तक का कहा है कि यदि भविष्य में दुनियाभर में कहीं भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकना है तो सबसे पहले 1984 का इतिहास मुड़कर देखना होगा और गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लाकर उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। दरअसल, सिख समुदाय में सेवा की भावना और सर्वधर्म समभाव की जो उनकी विचारधारा है, उसका जिक्र करते हुए उनके साथ खड़े होने की बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

1984 anti-Sikh atrocities has been raised in the US Senate. Senator of Pennsylvania has praised the service of the Sikhs