सर्पदंश के शिकार शख्स की अंत्येष्टि में पहुंचा था छोटा भाई, उसे भी सांप ने काटा, फिर क्या हुआ ? जानिए

बलरामपुर (यूपी/केंद्रपाड़ा-ओडिशा), 4 अगस्त: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बहुत ही दर्दनाक खबर है। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसका भाई और एक रिश्तेदार भी पहुंचा। अंत्येष्टि वाली रात ही जब वे दोनों नींद में थे, तब उन्हें भी सांप ने डस लिया। उनमें से भी एक की मौत हो गई है और दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सर्पदंश की इन घटनाओं के बाद से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन लोगों मे भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भी लोग बेचैन हैं। कुछ ही दिनों के भीतर कम से कम 8 लोगों की मौत सर्पदंश की वजह से हो चुकी है।

In Balrampur, UP, the younger brother and a relative, who reached the funeral of the snakebite victim's brother, were also bitten by the snake. The younger brother is no more and the relative's condition is also critical