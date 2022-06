India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 05 जून: दुनिया भर में 5 जून को विश्‍व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन हमें पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में बताया जा रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय बताए जा रहे हैं। प्रकृति और हमारे आस-पास की पर्यावरण हमें जीवित रखें लेकिन हम इंसान विकास के नाम पर उसका ही दोहन कर रहे हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर मनुष्‍य को जिंदा बचना है तो पर्यावरण की सुरक्षा करनी है जो अब बेहद जरूरी हो चुका है। अगर अभी भी हमने टाला तो वो दिन दूर नहीं जब डायनासोर की तरह धरती के साथ हम मनुष्‍य भी विलुप्‍त हो जाएंगे। अब वो समय आ चुका है जब हर इंसान को निजी स्‍तर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने और उर्जा बचाने के लिए उपाय करने होगे। आखिर वो उपाय कौन से है जिसे हम पर्सनल लेवल पर अपनाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। जानिए पर्यावरणविद और जलवायु विशेषज्ञ डॉ सीमा जावेद से .....

World Environment Day: If you want to stay alive then also take care of the environment, know from the expert how?