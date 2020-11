India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली पुलिस थाने में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल को उसकी मेहनत कार्य निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने उसे आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (बिना बारी की तरक्की) देने का फैसला किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है। बता दें कि महिला हेडकांस्टेबल सीमा ढका को यह पुरस्कार लापता हुए 76 बच्चों को ढूंढ़ने के बाद मिला है। अपनी तरक्की की खबर सुनने के बाद सीमा ढका भी काफी खुश हैं।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष पांच अगस्त को पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने राजधानी में लापता बच्चों को ढूंढने और उनके माता-पिता को सौंपने के लिए पुलिसिया खेमे को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने इस काम को जल्द पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को बिना बारी की तरक्की देने का भी वादा किया। श्रीवास्तव के ऐलान के मुताबिक अगर कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल अगर एक वर्ष के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के कम से कम 50 बच्चों की खोज निकालने पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। इसके अलावा शर्त यह भी थी की इन बच्चों में से 15 बच्चों की उम्र आठ साल से कम होना अनिवार्य था।

Delhi Police Commissioner grants ‘Out-of-Turn Promotion’ to Woman Head Constable Seema Dhaka of Samay Pur Badli PS, who traced as many as 76 missing children. These 76 children were traced within a span of two and half months from Delhi and other states: Delhi Police pic.twitter.com/4mlKHYgE0d