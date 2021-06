Varient of concern क्यों बन गया है डेल्टा प्लस वैरिएंट?

India

नई दिल्ली, 23 जून: कोरोना की दूसरी लहर के अभी सिर्फ रोजाना के आंकड़े ही कम हुए हैं, तीसरी लहर की चिंता बरकरार है। ऐसे में डेल्टा प्लस वैरिएंट ने टेंशन और बढ़ा दी है, जिसे भारत सरकार के वैज्ञानिक अब वैरिएंट ऑफ कंसर्न मान रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस स्ट्रेन के ज्यादा मामले देश में नहीं आए हैं, लेकिन इसके बारे में जितना भी पता चला है, उसके बाद सरकार संबंधित राज्यों को अभी से सावधान हो जाने की सलाह दे रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस स्ट्रेन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा जा रहा है ?

English summary

The delta plus strain of the coronavirus has become a variant of concern because it spreads rapidly, constricts lung cells and neutralizes drugs