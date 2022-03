अखिलेश-आजम ने सांसदी की जगह क्यों बचाकर रखी विधायकी?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 मार्च: समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जेल में बंद उनके सहयोगी आजम खान ने लोकसभा की सीटें छोड़कर विधानसभा की सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया है। सपा सुप्रीमो का यह फैसला काफी सोच-समझकर और दूर की राजनीति को देखते हुए लिया गया है, जिसमें सत्ताधारी भाजपा के मुकाबले प्रदेश की राजनीति में कोई मजबूत दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं बची है। अखिलेश यादव के बारे में पहले यह अटकलें थीं कि वह आजमगढ़ की संसद सदस्यता रखेंगे और करहल सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा में भेजकर गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन, शायद शुभचिंतकों ने उन्हें इससे भी दूर की सोच के हिसाब से काम करने की सलाह दी है।

English summary

Akhilesh Yadav left the membership of Loksabha from Azamgarh to keep the workers and the coalition united and prepare for 2024, also eyeing the BSP's vote bank