क्या है Patra Chawl मामला ? संजय राउत से 1,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में पूछताछ करेगी ED

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 27 जून: शिवसेना के मुखर प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को कल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। यह मामला एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के जमीन घोटाले का है, जिसमें उनसे जुड़ी कुछ संपत्तियों को पहले ही ईडी जब्त भी कर चुकी है। मामला 14 साल पुराना है, जिसके चलते सैकड़ों परिवार अबतक भटकने को मजबूर हैं क्योंकि नया बनाकर देने के वादे के साथ जो घर खाली कराया गया था, वह उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है ? और संजय राउत इसमें कैसे फंस चुके हैं ?

English summary

What Sanjay Raut has done in Patra Chawl issue of Mumbai, ED has also attached his property. know the whole matter