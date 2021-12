Delmicron क्या है, अमेरिका और यूरोप के ओमिक्रॉन संकट के बाद भारत को कितना है खतरा ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 24 दिसंबर: ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण भारत में भी काफी तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड संबंधी पाबंदियां फिर से वापस होनी शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव टालने तक को विचार करने के लिए कहा है। लेकिन, ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक जितनी कम जानकारी लोगों के पास थी, उसके बीच में ही एक नया शब्द 'डेलमीक्रॉन' चर्चा में आ गया है। कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अभी यूरोप और अमेरिका में जो ओमिक्रॉन की वजह से हाय-तौबा मचा है, उसके पीछे 'डेलमीक्रॉन' का ही हाथ है।

English summary

The combination of Delta and Omicron of Covid is being called 'Delmicron', due to which there has been a huge increase in infections in US and Europe