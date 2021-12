शादी की उम्र 18 से 21 करने को लेकर क्या सोचती हैं छात्राएं ? जामिया की VC को सर्वे में मिले चौंकाने वाले नतीजे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: लड़कियों की विवाह की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर विपक्ष समेत कई महिला संगठन और मुस्लिम समूह भी आपत्ति जता रहे हैं। तरह-तरह की दलीलें दी जा रही हैं। अभी तक यह बात सामने नहीं आ पा रही थी कि आखिर जिनके लिए यह बदलाव किया जा रहा है, यानी लड़कियों की इसको लेकर क्या राय है? वह शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर क्या सोचती हैं? देश के 16 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की छात्र-छात्राओं का इसपर एक विस्तृत सर्वे किया गया है। ज्यादातर छात्र-छात्राएं इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और अगर सिर्फ लड़कियों की बात करें तो वह तो इसका खुलकर समर्थन कर रही हैं।

English summary

80 percent girls are in favor of raising the age of marriage from 18 to 21, the result of survey conducted in 16 universities